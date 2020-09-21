Видео: иллюзионист зажег свечу в Храме Христа Спасителя с помощью «магии»

Российский иллюзионист Серж Кулаков зажег свечу в Храме Христа Спасителя с помощью магии. Видео, снятое в кафедральном соборе, «волшебник» выложил в сеть. На кадрах видно, как артист подходит к кандило, ставит свечу и ее фитиль вспыхивает без посторонней помощи.

«Сегодня мы в Храме Христа Спасителя и попробуем сделать небольшое чудо», — прокомментировал происходящее Серж Кулаков.

В беседе с 5-tv.ru иллюзионист отметил, что своим необычным поступком хотел порадовать подписчиков и прихожан. Серж Кулаков признался, что трюк является далеко не самым сложным и его выполнение доступно многим «факирам».

«Просто хотелось порадовать немного людей, сделать что-то необычное. Я по профессии иллюзионист и 2020 год не самый лучший для всех. Хотелось как-то разнообразить. Наверное, больше поступок для самих себя», — сказал иллюзионист.

Серж Кулаков подчеркнул, что его намерения носили исключительно благородный характер. Он ни коим образом не хотел оскорбить чувства верующих.

«Я сам верую в бога и рожден 19 декабря в День Николая Чудотворца. Просто хотелось подарить чудо, сделать мир чуть лучше», — заключил артист.

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