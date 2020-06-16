«Магия»: Братья Сафроновы раскрыли сыну Эвелины Бледанс секрет фокуса

Братья Сафроновы побывали в гостях у Эвелины Бледанс и раскрыли секрет одного фокуса ей и ее сыну Семену. Видео визита знаменитых иллюзионистов актриса поделилась с подписчиками в Instagram.

Звезда воспитывает сына с особенностями развития и пытается всеми способами дать мальчику все необходимое для социализации. В этот раз она решила увлечь его темой фокусов и магии. Для этого Сафроновы сначала показали мальчику несложный трюк с исчезновением колоды карт в коробке, а потом раскрыли его загадку.

«Рассказываю, как я это сделал. Естественно, это непростая колода, необыкновенная. Оп!» — показал один из братьев, перевернув колоду. С тыльной стороны она оказалась пустой черной коробкой.

Поклонники горячо поддержали Бледанс в ее желании заинтересовать сына и научить общению.

«Семен так внимательно слушает, молодец!»;

«Мама вы замечательная. Атмосфера теплая»;

«Магия»;

«Я вами восхищаюсь с первых дней рождения Семена», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Эвлина Бледанс показала, как ее сын учится чистить зубы.