В России запускается чрезвычайно востребованный проект — «Женщина — лидер». Это еще одна образовательная программа президентской платформы «Россия — страна возможностей». Как отметила Валентина Матвиенко, гендерное равенство у нас в стране обеспечено в полной мере, широкие возможности женщинам — предоставлены, но результат может быть лучше.

«Разработчики программы сделали все, чтобы его участницы получали ответы на актуальные вопросы, приобрели современные управленческие навыки, компетенции. В итоге они смогут по максимуму реализовать свой лидерский потенциал. Я по жизни оптимист. И, кстати, это одно из важнейших лидерских качеств. Думаю, именно с таким настроем следует подключаться к программе «Женщина —лидер», — отметила председатель Совфеда.

В первом составе программы более 300 участниц. Среди них победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России».