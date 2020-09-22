Видео: В Росссии запустили проект «Женщина — лидер»

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По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, образовательная программа предоставляет широкие возможности для представительниц прекрасного пола.

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Oxberry, 5-tv.ru

В России запускается чрезвычайно востребованный проект — «Женщина — лидер». Это еще одна образовательная программа президентской платформы «Россия — страна возможностей». Как отметила Валентина Матвиенко, гендерное равенство у нас в стране обеспечено в полной мере, широкие возможности женщинам — предоставлены, но результат может быть лучше.

«Разработчики программы сделали все, чтобы его участницы получали ответы на актуальные вопросы, приобрели современные управленческие навыки, компетенции. В итоге они смогут по максимуму реализовать свой лидерский потенциал. Я по жизни оптимист. И, кстати, это одно из важнейших лидерских качеств. Думаю, именно с таким настроем следует подключаться к программе «Женщина —лидер», — отметила председатель Совфеда.

В первом составе программы более 300 участниц. Среди них победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России».

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