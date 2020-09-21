«Oui!» — Наталья Водянова опубликовала видео со свадьбы с Антуаном Арно
Российская супермодель и французский миллиардер вместе девять лет, однако официально оформили отношения только 20 сентября.
Фото, видео: Zuma\TASS, Instagram @natasupernova
Модель Наталья Водянова поделилась на своей странице в Instagram видео и фото со свадьбы с давним партнером — миллиардером Антуаном Арно. Скромная церемония прошла в Париже при участии только близких друзей, родных и пятерых детей знаменитости.
Новую публикацию Наталья не стала снабжать длинным комментарием.
«Oui!» (Да! — Прим. ред.) — написала она для подписчиков.
Водянова и Арно были вместе с 2011 года. За время отношений они дважды успели стать родителями. Сыновьям Роману и Максиму уже четыре и шесть лет соответственно. Так что их свадьбы ждали не только поклонники российской супермодели, но и их дети. С ними также проживают и трое отпрысков Водяновой от ее брака с британским лордом Джастином Портманом.
Свадьба прошла 20 сентября в мэрии французской столицы, женила их сама глава Парижа Анн Идальго, первая женщина-мэр города. На выложенном невестой ролике запечатлен момент, когда новобрачные выходят на улицу уже в новом статусе, а гости осыпают их цветочными лепестками.
Поклонники Водяновой на всех языках кинулись поздравлять ее с долгожданной свадьбой с генеральным директором Berluti.
«Вы такая чудесная пара! И вы волшебные! Счастья вам!»;
«Ура! На одну счастливую пару стало больше!»;
«Поздравляю, мадам Арно», — написали они в комментариях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что свадьба Водяновой и Арно планировалась на начало лета, но пышное торжество в Шампани пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
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