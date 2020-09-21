«Oui!» — Наталья Водянова опубликовала видео со свадьбы с Антуаном Арно

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Анастасия Шадская
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Российская супермодель и французский миллиардер вместе девять лет, однако официально оформили отношения только 20 сентября.

Фото, видео: Zuma\TASS, Instagram @natasupernova

Модель Наталья Водянова поделилась на своей странице в Instagram видео и фото со свадьбы с давним партнером — миллиардером Антуаном Арно. Скромная церемония прошла в Париже при участии только близких друзей, родных и пятерых детей знаменитости.

Новую публикацию Наталья не стала снабжать длинным комментарием.

«Oui!» (Да! — Прим. ред.) — написала она для подписчиков.

Водянова и Арно были вместе с 2011 года. За время отношений они дважды успели стать родителями. Сыновьям Роману и Максиму уже четыре и шесть лет соответственно. Так что их свадьбы ждали не только поклонники российской супермодели, но и их дети. С ними также проживают и трое отпрысков Водяновой от ее брака с британским лордом Джастином Портманом.

Свадьба прошла 20 сентября в мэрии французской столицы, женила их сама глава Парижа Анн Идальго, первая женщина-мэр города. На выложенном невестой ролике запечатлен момент, когда новобрачные выходят на улицу уже в новом статусе, а гости осыпают их цветочными лепестками.

Instagram @natasupernova

Поклонники Водяновой на всех языках кинулись поздравлять ее с долгожданной свадьбой с генеральным директором Berluti.

«Вы такая чудесная пара! И вы волшебные! Счастья вам!»;

«Ура! На одну счастливую пару стало больше!»;

«Поздравляю, мадам Арно», — написали они в комментариях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свадьба Водяновой и Арно планировалась на начало лета, но пышное торжество в Шампани пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

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