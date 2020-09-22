Полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика» стартовал в Москве
Более двухсот участников поборются за победу в соревнованих.
Фото, видео: vk.com/leadersofrussia, 5-tv.ru
В Москве стартовал первый полуфинал конкурса «Лидеры России. Политика». Более двухсот участников получат возможность проявить управленческие таланты и рассказать о своих проектах наставникам: ведущим топ-менеджерам страны и представителям власти.
«Лидеры России» — президентская программа, направленная на создание работающей системы социальных лифтов. Так что среди нынешних конкурсантов возможно есть будущие министры или губернаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России запускается чрезвычайно востребованный проект — «Женщина — лидер». Это еще одна образовательная программа президентской платформы «Россия — страна возможностей».
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