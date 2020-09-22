«Мелочи» вокруг ДТП с рэпером Эллеем нажали на болевые точки общества

Одной из пострадавших в результате ДТП с рэпером Эллеем в Москве пришлось ампутировать стопу. Всего в больнице находятся три человека.

Страшная авария произошла в центре столицы накануне — внедорожник музыканта Эльмина Гулиева вылетел на перекресток на красный свет, протаранил другую машину, а после сбил пешеходов. Машина остановилась, лишь ударившись о стену здания.

Момент ДТП попал в объектив камеры наблюдения. Жуткие кадры в репортаже Кирилла Олькова.

Запись с камеры видеонаблюдения, до столкновения считанные секунды. До пешеходного перехода — метры. Mercedes притормаживает и поворачивает налево, встречная машина буквально сносит внедорожник. Из-за сильного удара автомобиль резко меняет траекторию и сбивает людей.

Никто не погиб. И это кажется чудом, особенно если еще раз пересмотреть видео. Трое пострадавших в больнице. Одной из них пришлось частично ампутировать ногу. Водитель Infiniti отделался синяками и ссадинами. Известный в узких кругах рэпер Эльмин Гулиев (псевдоним Эллей — Прим.ред.) держится за правое плечо. Сам признается, нарушил.

«Превысил, но ненамного. Ну, чуть больше 80-ти, не больше 90-та. Любая версия, которая вам нравится, и сделаете ее. Может быть вы отстанете», — говорит сразу после происшествия Гулиев.

Возможно, он просто не заметил выезжающий из переулка Mercedes. Согласно дорожной сводке, авария произошла в 16.20. Судя по скриншоту, за четыре минуты до столкновения Гулиев выкладывал посты и переписывался в социальных сетях. Водитель Mercedes уверяет, был занят только дорогой. Дождался «зеленого», но затормозить не успел.

«Хотел, не успел. Он быстро ехал. Машина догоняла меня. Куда уходить? Шесть секунд было „зеленого“. Свидетели все видели», — рассказывает второй участник ДТП Александр Куцебо.

Водителям люксовых автомобилей, которые и не поделили между собой перекресток, придется объясняться с полицейскими. Впрочем, вопросы к ним будут разные. По некоторым данным, репер Эльмин Гулиев за последний год трижды попадал в ДТП. В 2019-м гражданина с точно такими же инициалами оштрафовали на тридцать тысяч рублей и лишили прав на полтора года. К тому же, по информации федеральной службы судебных приставов, Гулиев имеет задолженность 24 тысячи рублей. Впрочем, это мелочи, по сравнению с долгами хозяина Mercedes, который накопил 111 штрафов на сумму 113 тысяч рублей. Значит тоже нарушал. Причем регулярно.

«Они в какой-то момент полагают, что их жизнь удалась они находятся выше других. И у них все хорошо. И ничего страшного, если они позволят мелкое нарушение», — поясняет автоюрист Владислав Подшибякин.

У водителя, Mercedes, а точнее у его машины вообще интересная судьба. Она даже не его. Нам удалось выяснить, что автомобиль принадлежит компании ООО «Фирма Стройпрогресс», которой владеет известный бизнесмен Альберт Джуссоев. Согласно этим данным на машину, как на коммерческую собственность наложены регистрационные ограничения. Ее нельзя ни купить и ни продать. По сути автомобиль находится в залоге, как и все имущество фирмы. По идее, именно компания должна следить за оплатой дорожных штрафов, но на практике бизнесмену это уже и не нужно. Фирма вот-вот обанкротится.

«Когда компания в стадии банкротства собственники не заинтересованы, чтобы поддерживать имущество компании в надлежащем состоянии. Обязательства по штрафам пройдут через процедуру банкротства и будут аннулированы», — поясняет экономист Максим Чирков.

Мы попытались связаться с Джуссоевым. Телефон выключен. А в доме, где прописан бизнесмен, живет его мама. Сам он здесь бывает редко.

А ведь из таких в кавычках «мелочей» обычно и складывается общая картина дорожно-транспортного происшествия. Черный «залоговый» Mercedes не поделил дорогу с белым внедорожником нарушителя. Пострадали обычные прохожие. Знакомая ситуация, когда одним можно все, а другим лучше внимательнее смотреть по сторонам.