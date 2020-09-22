Почему оптовые цены на бензин начали снижаться?

Впервые с апреля оптовые цены на бензин начали снижаться. Тонна марки Аи-92 стоит на 900 рублей меньше, 95-й подешевел на 850 рублей. Дизель - на 370.

Вот только на ценах на заправках это вряд ли скажется. Как рассказали "Известиям" эксперты, изменения сезонные. Летом, в период отпусков спрос на автомобильное топливо традиционно выше, а осенью владельцы АЗС значительно сокращают оптовые закупки, чтобы не снижать стоимость бензина и дизеля в розничной продаже. Цена горючего, скорее всего, будет колебаться в пределах инфляции.

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