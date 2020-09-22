Почему Дима Билан покрасил волосы в красный цвет и как певец чувствует себя после болезни?

Дима Билан выписался из больницы и кардинально сменил имидж. Почему певец продолжал работать несмотря на болезнь? Из-за чего он в прямом эфире сорвался на поклонников? И правда ли, что артист не хочет помогать младшей сестре в музыкальной карьере? Об этом — в новом выпуске программы Пятого канала «Светская хроника».

Как известно, Дима Билан любит экспериментировать с внешностью. Популярный певец то бреется на лысо, то становится платиновым блондином. Вот снова очередное преображение: он перекрасил волосы в ярко-красный цвет.

«Это вызвано, во-первых, желанием жить. Потом каждый раз, когда ты находишься в какой-то крайней ситуации, ну, скажем так, болеешь, ты думаешь: „А вдруг это в последний раз в твоей жизни все происходит?“. Неизвестно, что будет завтра. И я такой, так, выбираю цвет, окей: зеленый, синий. Остановился на красном», — объяснил свое яркое преображение певец.

На смену имиджа Дима Билан решился после болезни. Он рассказал, что простудился, когда катался на катере в Ялте. Целую неделю артист чувствовал недомогание, но продолжал давать концерты. Певец пытался лечиться самостоятельно, но в итоге у него появились осложнения.

«Температура вчера жахнула до 38-ми с копейками, мне стало очень неприятно и страшно. И я подумал, что я не буду больше рисковать и лечиться на ногах. Надоело», — пожаловался Билан подписчикам.

Фанаты испугались за своего кумира и предположили, что на больничную койку певец угодил из-за коронавируса.

«Вчера читаю комментарии: „Ой, а че, это у него одышка?“. Так вот, ребят, не ковид, славу богу», — успокоил поклонников певец.

Анализы показали, что у звездного пациента воспаление легких. Пока певец восстанавливал здоровье, он провел прямой эфир с поклонниками. Однако хейтеры писали ему неприятные комментарии. Больше всего певца возмутил тот факт, что многие считают, что слава и популярность достались ему легко.

«Если какая-нибудь скотина напишет про то, что как легко достается все в этой жизни…» — не выдержал Дима Билан во время прямого эфира.

Раздосадованный певец признался, что он работает на износ как в физическом, так и в моральном плане. Он также заявил, что никто не догадывается с какими трудностями сталкиваются артисты.

«Очень много остается, я говорю для тех, кто абсолютно тупой. Очень много остается того, что называется за кулисами», — сказал он.

Диму Билана можно справедливо назвать одним из самых работоспособных артистов российского шоу-бизнеса. Певец выпускает по несколько хитов в год, постоянно гастролирует, но такой напряженный график сказывается на его здоровье. Пару лет назад он уже переболел пневмонией. Кроме того, артист долго мучился от межпозвоночной грыжи, которую ему удалили в 2017-м, а не так давно Дима Билан перенес сложную операцию на ноге из-за перелома.

«Вообще мне выдались какие-то очень веселые эти годы, а двадцатый вообще, конечно, немножко добил всех нас», — прокомментировал свои проблемы со здоровьем артист.

К счастью, на этот раз певец надолго в больнице не задержался. Билана выписали из клиники накануне важного семейного события: его младшая сестра Анна презентовала свой дебютный клип. Он не мог пропустить этот вечер, ведь 38-летний Дима Билан заботился о своей сестре с ее рождения и даже стал крестным отцом девочки. Когда Анне было девять лет, старший брат перевез ее в Москву из Карачаево-Черкесии, а потом оплатил обучение девушки в США.

«Он вложил в мое образование. Я ему за это очень благодарна», — поделилась Анна Белан.

Сейчас Анна пишет песни и выступает под псевдонимом OTANA. Билан не помогает сестре в продвижении и хочет, чтобы она всего добилась сама. Может, он просто боится, что начинающая артистка затмит его на сцене?

«Да нет в моих планах, чтобы как-то конкурировать с ним. Потому что все равно мне очень-очень далеко до него», — призналась начинающая певица.

А ведь Дима стал популярным артистом не только благодаря своему таланту. Во многом на его карьеру повлияло сотрудничество с продюсером Юрием Айзеншписом.

«Меня воспринимали как протеже. Протеже Юрия Айзеншписа. Мне всегда говорили: „Ну да, че там, таланта никакого!“. Я помню сколько обо мне говорили, особенно после „Ночного хулигана“», — рассказала певец.

Билан не хочет, чтобы его сестру ассоциировали только с ним. Он верит, что Анна сможет и без поддержки кого-либо добиться успеха. Самое главное, чтобы ее творчество находило отклик у аудитории.