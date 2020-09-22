Мать актера Сильвестра Сталлоне умерла в США

Мать американского актера, режиссера и продюсера Сильвестра Сталлоне скончалась в США, сообщает портал TMZ. Отмечается, что причины смерти 98-летней Жаклин «Джеки» Сталлоне в настоящий момент не известны.

На протяжении жизни она увлекалась астрологией, танцами и была промоутером женской борьбы. Жаклин Сталлоне была постоянной участницей телевизионных шоу и стала автором нескольких книг по астрологической тематике. В последние годы жизни мать легендарного «Рэмбо» занималась кардиотренировками и регулярно выкладывала видеоролики в Instagram.

«Она умерла во сне, как и хотела. Ее трудно было не любить, она была очень эксцентричным и ярким человеком. Она пережила сухой закон, депрессию и Вторую Мировую войну. Я всегда буду скучать по тебе, мамочка», — написал Фрэнк Сталлоне.

Instagram @frank.stallone

Жаклин Сталлоне воспитала троих детей: звезду Голливуда Сильвестра, музыканта Фрэнка и актрису Тони Д’Альто, которой уже нет в живых.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jacqueline Stallone (@officialjackiestallone) 31 Май 2018 в 3:08 PDT

Мать актера появилась на свет 29 ноября 1921 года в Вашингтоне в семье известного адвоката. Предки ее отца в 1888 году эмигрировали в США из Одессы — Российская империя. О месте и дате похорон Жаклин Сталлоне ничего не известно.

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