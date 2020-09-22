Дрожь земли: в Иркутской области толчки ощутили в 367 населенных пунктах

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Подземными толчками людей буквально выбросило из кроватей, а пол начал уходить из-под ног.

Фото, видео: РИА Новости / Нина Зотина, 5-tv.ru

В Иркутске после землетрясения введен режим повышенной готовности. Приостановлено движение по кругобайкальской железной дороге — специалисты ищут возможные повреждения на путях.

Мощные толчки минувшей ночью сотрясали всю Иркутскую область — в эпицентре землетрясения их сила составляла восемь баллов.

Дома ходили ходуном, люди в панике выбегали на улицу — всего дрожь земли ощутили жители почти четырехсот населенных пунктов. О том, как они пережили эти страшные мгновения, репортаж Никиты Гмызы.

Землетрясение застало жителей Иркутской области глубокой ночью. Подземными толчками людей буквально выбросило из кроватей, а пол начал уходить из-под ног. Те, кто в это время не спал, пережил несколько пугающих мгновений.

Многие жители Иркутска и Ангарска в считанные секунды выбежали из дома и потом еще долго не возвращались в свои квартиры. Хотя на улице было не больше плюс шести. Ждали афтершоков.

Тем не менее паники не было. Большинство иркутян отнеслись к происходящему спокойно. Даже самые маленькие не боялись и разумно рассуждали, что будут делать, если последуют другие толчки.

Второй толчок действительно был. Через 15 минут после первого и не такой сильный. Спустя какое-то время жители вернулись в свои дома. Хотя регион сейсмически активный, подземных толчков такой силы не было последние 12 лет. Большинство жителей и не помнит — какого это.

По интенсивности, сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в Иркутске и прилегающих к нему населенных пунктах в районе 5-6 баллов. Сейчас в городе ввели режим повышенной готовности. Разрушений нигде нет, но дрожь земли ощутили почти все жители области, а также в нескольких городах соседней Бурятии. В том числе в Улан-Удэ.

Поселок Култук, который оказался ближе всего к эпицентру, сейчас без света. Аварий там нет, но котельные в населенном пункте решили пока отключить. А вот в соседнем городе Слюдянка фиксируют серьезные перебои с электроэнергией в центре города.

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