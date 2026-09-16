Путин призвал россиян проголосовать на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам в преддверии выборов депутатов Государственной думы и призвал принять участие в голосовании.

«Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества», — заявил президент.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Основным днем голосования считается воскресенье, однако ЦИК утвердил трехдневный формат: участки будут работать с утра и до вечера.

Одновременно в ряде регионов состоятся кампании другого уровня — выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов и муниципальных органов власти.

Граждане будут выбирать 450 депутатов Государственной думы IX созыва. Срок полномочий нового состава нижней палаты парламента составит пять лет.

В 2026 году предусмотрено несколько форматов участия в выборах. Основной способ остается традиционным: прийти на закрепленный избирательный участок с паспортом гражданина России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Камчатке свыше пяти тысяч моряков приняли участие в досрочном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания региона. Итоги голосования станут известны после завершения общего подсчета голосов 20 сентября.

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