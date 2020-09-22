Mail.ru Group бесплатно покажет футбольные матчи чемпионатов Испании и Италии

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Алиса Маркова
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Игры сезона 2020/21 можно будет посмотреть как в «Одноклассниках», так и ВКонтакте.

Mail.ru Group бесплатно покажет футбольные матчи чемпионатов Испании и Италии

Фото: www.globallookpress.com / firo Sportphoto/ Jürgen Fromme

Mail.ru Group сделала подарок любителям футбола, купив права на онлайн-трансляции матчей чемпионатов Италии и Испании. Все игры сезона 2020/21 будут доступны в высоком качестве в «Одноклассниках» и ВКонтакте, а также на платформах «Смотри Mail.ru» и «Спорте Mail.ru».

Права на онлайн-трансляции приобретены у компании «Телеспорт». Матчи будут показаны в полном объеме: пользователи смогут посмотреть их в прямом эфире или в записи, а также полюбоваться самыми зрелищными моментами. Отдельные игры покажут в режиме «интершум» (без комментариев).

Всего вниманию пользователей будет представлено 760 матчей общим хронометражом около 1500 часов. Сезон 2020/21 определенно запомнится фанатам: зрители увидят Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Эдена Азара, Антуана Гризманна и других суперзвезд футбола. Прошлый сезон Ла Лиги и Серии А набрал более 450 миллионов просмотров в обеих соцсетях.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что болельщики гостевых команд смогут посещать матчи Тинькофф-РПЛ.

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