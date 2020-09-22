Болельщики гостевых команд смогут посещать матчи Тинькофф-РПЛ

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Соответствующее решение было принято в ходе общего собрания футбольных клубов.

Фото, видео: ТАСС / Донат Сорокин, 5-tv.ru

Хорошая новость для любителей футбола. Болельщики гостевых команд смогут посещать матчи Российской Премьер-Лиги. Квота билетов составит 5% от допустимого количества зрителей. Об этом стало известно после общего собрания клубов

«Было много споров, но подавляющим большинством голосов поддержали участие болельщиков приезжающей команды в матчах», — отметил генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев:

По словам Медведева, клубам дадут право увеличивать квоту болельщиков на матчах РПЛ. Эти же правила распространят на игры Молодежного первенства России.

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