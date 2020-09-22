Российская актриса театра и кино Анастасия Савосина рассказала, каким был погибший в аварии артист Дмитрий Жулин. По ее словам, он был не по-актерски скромным человеком и совершенно непритязательным.

Савосина узнала о трагической гибели актера в беседе с корреспондентом ФАН. Она призналась, что общалась с ним только в рамках работы на съемочной площадке, в остальное время мешал плотный график.

«Какой кошмар! Очень жаль! Да, я с ним действительно снималась. Тихий, совершенно непритязательный, не по-актерски скромный человек, необыкновенно молчаливый, спокойный, улыбчивый… Только самые лучшие воспоминания о нем», — рассказала она.

В заключение Анастасия Савосина попросила передать искренние соболезнования родным и близким актера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать разбившегося в аварии актера Дмитрия Жулина введена в кому, а также что терзало погибшую знаменитость.