Евгений Плющенко показал своим подписчикам, как прививает своему сыну настоящий боевой дух и спортивную дисциплину. На своей странице в Instagram трехкратный чемпион мира опубликовал видео, на котором Гном Гномыч (так прозвали Сашу в семье) пытается отлынивать от тренировки, жалуясь на внезапно возникшую боль. Понятное дело, что для знаменитого фигуриста и сурового отца это не аргумент.

«Я серьезно!» — канючит мальчик.

«А терпеть надо! Сынуль, терпеть же надо, ты чего! А как, в прыжок ты уже зашел…» — не дает поблажек семилетнему малышу Плющенко.

«Не болело же, а в прыжке заболело», — жалуется Саша.

«Терпеть, Сань, терпеть надо. Иначе никак. Отдыхать после тренировки», — не сдается отец.

«Мужской разговор с Александром! В большом спорте только так… или можно просто заниматься физкультурой!» — так подписал ролик фигурист.

Instagram @plushenkoofficial

Мнения поклонников Плющенко разделились. Одни жалеют ребенка и считают, что необходимо прислушиваться к его словам и желаниям. Другие восхищаются непоколебимостью тренера и работоспособностью маленького Александра. А третьи вообще считают, что дети в этом возрасте симулируют, пытаясь разжалобить родителей.

«Вот это я понимаю! Воспитание настоящего мужчины! Молодец Евгений!»

«Уж кто-кто, а Плющенко точно знает, что такое терпеть».

«Покажу своей дочке-фигуристке! Золотые слова от великого спортсмена».

«Бедный ребенок!»

«Может где-то и закаляет характер, конечно, такое воспитание, мне все же жалко ребенка стало!» — высказываются комментаторы.

Недавно, как рассказывал 5-tv.ru, мать Гном Гномыча, продюсер Яна Рудковская похвасталась в соцсетях новыми достижениями сына на льду, среди которых сложные комбинированные вращения и двойные прыжки.