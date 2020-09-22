«Терпеть надо, сынуль!» — Гном Гномычу не удалось разжалобить строгого отца на тренировке
Евгений Плющенко выложил в сеть видео «мужского разговора» с сыном.
Фото, видео: Instagram @plushenkoofficial
Евгений Плющенко показал своим подписчикам, как прививает своему сыну настоящий боевой дух и спортивную дисциплину. На своей странице в Instagram трехкратный чемпион мира опубликовал видео, на котором Гном Гномыч (так прозвали Сашу в семье) пытается отлынивать от тренировки, жалуясь на внезапно возникшую боль. Понятное дело, что для знаменитого фигуриста и сурового отца это не аргумент.
«Я серьезно!» — канючит мальчик.
«А терпеть надо! Сынуль, терпеть же надо, ты чего! А как, в прыжок ты уже зашел…» — не дает поблажек семилетнему малышу Плющенко.
«Не болело же, а в прыжке заболело», — жалуется Саша.
«Терпеть, Сань, терпеть надо. Иначе никак. Отдыхать после тренировки», — не сдается отец.
«Мужской разговор с Александром! В большом спорте только так… или можно просто заниматься физкультурой!» — так подписал ролик фигурист.
Мнения поклонников Плющенко разделились. Одни жалеют ребенка и считают, что необходимо прислушиваться к его словам и желаниям. Другие восхищаются непоколебимостью тренера и работоспособностью маленького Александра. А третьи вообще считают, что дети в этом возрасте симулируют, пытаясь разжалобить родителей.
«Вот это я понимаю! Воспитание настоящего мужчины! Молодец Евгений!»
«Уж кто-кто, а Плющенко точно знает, что такое терпеть».
«Покажу своей дочке-фигуристке! Золотые слова от великого спортсмена».
«Бедный ребенок!»
«Может где-то и закаляет характер, конечно, такое воспитание, мне все же жалко ребенка стало!» — высказываются комментаторы.
Недавно, как рассказывал 5-tv.ru, мать Гном Гномыча, продюсер Яна Рудковская похвасталась в соцсетях новыми достижениями сына на льду, среди которых сложные комбинированные вращения и двойные прыжки.
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