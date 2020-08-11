«Собаки лают, караван идет»: Рудковская похвасталась новыми успехами сына
Плющенко-младший развил навыки фигурного катания и сорвал овации поклонников.
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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial
Спортивные успехи семилетнего Саши Плющенко, известного как Гном Гномыч, не перестают удивлять его поклонников и вызывать отторжение у недоброжелателей и диванных критиков. Последним его мама Яна Рудковская адресовала очередной пост в Instagram. Продюсер опубликовала видео, показав катания мальчика на льду с выполнением сложных элементов.
«Наш Санечка прошелся по двойным прыжкам и сделал комбинированное сложное вращение со сменой пяти позиций! Я всегда говорю, что пусть „собаки лают, а караван то как идет“. Главное, чтобы было здоровье, поддержка родителей и вера в него», — написала Рудковская.
Подписчики спросили счастливую маму в комментариях, насколько она ныне зависима от общественного мнения, раз заводит тему «лающих собак» по такому случаю. По словам продюсера, подколки и упреки малочисленных хейтеров ее уже не задевают.
«Мне давно по фиг. Надеюсь они когда-нибудь это поймут, но есть 99,9% добрых и позитивных людей. Вот их мнение интересно! Я вообще считаю: не нравится что-то, отпишись и не мучайся», — добавила автор поста.
Фанаты звездного семейства разделили восторг Яны по поводу новых достижений Плющенко-младшего и согласились с ее мнением: способности любая критика бессильна при виде стараний и результатов юного чемпиона.
«Молодец, столько тренировок, такой труд и какие красивые результаты!»
«Подрос, такой уверенный стал, старается и видно, что ему нравится!»
«Самый лучший мальчик! Трудолюбивый и талантливый!» — оценили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Яна Рудковская станцевала на стеклянном столе в туфлях на шпильке.
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