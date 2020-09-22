Путин предложил бесплатно предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН
Заявление российский лидер сделал во время выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев
Российский президент Владимир Путин предложил бесплатно предоставить вакцину от COVID-19 сотрудникам ООН. Заявление лидер сделал РФ во время выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. По его словам препарат, разработанный в России, доказал свою надежность, безопасность и эффективность.
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