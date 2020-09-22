Путин призвал ООН ввести глобальный запрет на размещение оружия в космосе

Президент России Владимир Путин призвал запретить милитаризацию космоса. Такое заявление он сделал во время выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Он отметил, что Россия выступает с инициативой заключить юридически обязывающее соглашение с участием всех ведущих космических держав. Предполагается, что оно будет предусматривать запрет на размещение оружия в космосе, а также на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что во время выступления на Генассамблее ООН Путин отметил значимость 75-летия разгрома нацизма.