Путин призвал ООН ввести глобальный запрет на размещение оружия в космосе

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Алиса Маркова
Срочная новость 44

Такое заявление президент России сделал во время выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин призвал запретить милитаризацию космоса. Такое заявление он сделал во время выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Он отметил, что Россия выступает с инициативой заключить юридически обязывающее соглашение с участием всех ведущих космических держав. Предполагается, что оно будет предусматривать запрет на размещение оружия в космосе, а также на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что во время выступления на Генассамблее ООН Путин отметил значимость 75-летия разгрома нацизма.

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