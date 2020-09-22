У тренеров и игроков СКА заподозрили коронавирус

Тренерский штаб и часть состава петербургского ХК СКА отправили на карантин из-за подозрений на COVID-19. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на собственные источники.

Несмотря на это, клуб проведет ближайший матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), намеченный на 23 сентября. Как уточняется, такое решение не приведет к нарушению карантинных мер — на лед против «Сибири» выйдет часть молодежного состава СКА.

Представители клуба пока не комментируют информацию о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Ранее 5-tv.ru писал, рискует ли «Зенит» пропустить матч со «Спартаком» из-за подозрений на СОVID-19 у жены Семака. Супруга наставника Анна Семак рассказала о возможном инфицировании. В случае ухода на карантин «сине-бело-голубые» могут лишиться первенства в Тинькофф Российской Премьер-Лиге.