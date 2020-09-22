Рискует ли «Зенит» пропустить матч со «Спартаком» из-за подозрений на СОVID-19 у жены Семака?

Команду футбольного клуба «Зенит» могут лишить возможности продолжить участие в Тинькофф Российской Премьер-Лиге. Виной всему — уже надоевший всем коронавирус. О возможном инфицировании рассказала супруга главного тренера Сергея Семака Анна. По ее словам, у нее пропало обоняние, а тест на инфекцию будет готов уже завтра.

При этом важно подчеркнуть, что после заражения жены инфекцию может подхватить и главный тренер, который каждый день общается с футболистами «Зенита». Следовательно, уйти на карантин может вся команда. При этом клуб уже через две недели должен встретиться со «Спартаком», который поджимает «сине-бело-голубых» в турнирной таблице. У них равное количество очков (17) и не исключено, что петербуржцев могут попросту снять с соревнований.

Эту ситуацию в комментарии 5-tv.ru прокомментировал бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт. По его словам, даже если один игрок подхватит инфекцию, то последствий для всего клуба не будет. Борис Завельевич уверен — чтобы команда не играла, нужно большое количество зараженных. При этом игроки всех клубов перед каждым туром проходят массовое тестирование.

«Если у самого Семака COVID-19 нет, то никаких последствий для клуба не будет. Команда тестируется практически каждую неделю. Пока я не вижу поводов для тревоги, но это, конечно, неприятно для самого Сергея Богдановича. Я думаю, что для „Зенита“ никаких последствий в этом не будет», — заявил он.

Рапопорт привел в пример факты того, как он лично перенес COVID-19. Он подчеркнул, что его жена, к примеру, инфекцию и вовсе не подхватила. В связи с этим, утверждает экс-тренер, опасения заражения Анны Семак могут быть ложными и предварительными.

Отметим, что сами игроки «Зенита» отказались от комментариев на запрос 5-tv.ru, ровно, как и пресс-служба «Спартака». В самой Тинькофф Российской Премьер-лиге дали такой ответ:

«Пока никаких комментариев от лиги не будет, потому что комментировать нечего. Человек просто сдал тест», — сообщили в пресс-службе.

Борис Раппопорт упомянул и о судьбе других команд, которые перенесли COVID-19. В пример он привел волгоградский «Ротор», в котором заболело большое количество игроков.

«Сейчас с Волгоградом должен был играть „Ростов“, и руководство клубов боялось, потому что на поле выходить с людьми, у которых диагностирован коронавирус — это опасно… При большом количестве заболевших необходимо команду изолировать — это ясно», — сказал Рапопорт.

Ранее и 5-tv.ru рассказывал о судьбе футбольных клубов, которые столкнулись лицом к лицу с COVID-19. К примеру, РФС в июне переносил матч «Динамо» — «Краснодар» после внезапной вспышки коронавируса. В тот раз заболело всего лишь три игрока столичной команды. Также многие россияне, не только футбольные фанаты, восхитились мужеством юниоров «Ростова», которые вышли против «взрослого» состава «Сочи» в абсурдном матче РПЛ. Игра тогда закончилось со счетом 10:1.