«Было весело»: Валерий Меладзе рассказал о связях с Зеленским и Коломойским

Певец Валерий Меладзе рассказал, что встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и миллиардером Игорем Коломойским. Такое заявление он сделал 21 сентября в рамках интервью журналисту Максиму Шевченко.

Артист признался, что часто посещал выступления «Квартала-95». Там до политической карьеры часто появлялся на сцене бывший капитан команды КВН «95-й квартал» и один из основателей студии Владимир Зеленский.

«Я был приглашен, я бывал гостем там, — не стал скрывать музыкант. — Это смешно, иногда достаточно жестко они могли „троллить“ и нас, музыкантов, и политиков».

Меладзе рассказал, что выступления юмористов на тему политики и звезд шоу-бизнеса порой были на грани, пишет Украина.ру.

«Если иногда музыканты даже могли обидеться, то можете себе представить, как политики, которые чувствуют себя сильными мира сего, должны были обижаться», — рассказал он Шевченко.

Впрочем, Меладзе сказал, что хороший юмор, даже очень смелый, сводил на нет все возможные конфликты.

Если Зеленского артист видел в свое время довольно часто, то слухи о близкой дружбе с украинским предпринимателем Игорем Коломойским он не подтвердил. По словам Меладзе, они встречались и были представлены, но знакомы с миллиардером не слишком хорошо.

Валерий Меладзе родился в Грузии, но часть своей взрослой жизни провел на Украине. Он поступил учиться в институт в Николаеве вслед за старшим братом, будущим продюсером и композитором Константином Меладзе. Певец жил на территории Незалежной около 11 лет.

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