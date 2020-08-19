«Я горжусь своими детьми»: Меладзе о будущей профессии младшей дочери
Артист уверен, что все его дети усвоили истину — отдавать миру нужно больше, чем брать у него.
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Фото, видео: Instagram @meladzevalerian
Младшая дочь Валерия Меладзе хочет стать врачом. Сейчас девушка только подала документы в вуз, но ее звездный отец уже верит в ее профессиональное будущее. Об этом артист рассказал в беседе с 5-tv.ru. Он подчеркнул, что воспитывает своих детей так, чтобы им было в радость отдавать миру энергию, чего во многом и требует избранное Ариной Меладзе призвание.
«Она пока еще не учится, она вот только подала документы, и я очень надеюсь, что она будет учиться. Конечно, я горжусь. Я вообще горжусь всеми своими детьми. И думаю, что каждый из них что-нибудь хорошее сделает в этой жизни. Я их всегда настраивал на то, чтобы они больше дали людям и этому миру, чем, может быть, взяли бы из него. И, по-моему, они это усвоили, а может быть, даже они это знали и без меня. Что касается младшей моей дочки, она действительно подала документы. Я надеюсь, что она поступит. И я думаю, что она должна быть хорошим врачом», — признался Меладзе.
У артиста пятеро детей — три дочери от первого брака и два сына от второго. Про девушек известно, что они не общаются со сводными братьями, так как не приняли выбор отца уйти к другой женщине. Спустя годы они смогли наладить с Валерием отношения. При этом дочери знаменитости сторонятся публичности — про них известно очень мало, все три редко появляются на светских мероприятиях.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алина Джанабаева мельком показала лицо младшего сына Валерия Меладзе.
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