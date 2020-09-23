ООН изучит предложение Путина вакцинировать сотрудников «Спутником V»

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В ходе своего выступления российский президент выступил с инициативой предоставить доступ к препарату представителям всех стран.

Фото, видео: ТАСС / Климентьев Михаил, 5-tv.ru

В Нью-Йорке во вторник открылся самый масштабный международный онлайн-форум в истории. Впервые с виртуальной трибуны юбилейной Генассамблеи ООН к миру обратятся 119 глав государств и 54 премьера. И во всех выступлениях звучит тема борьбы с пандемией.

Что предложит Россия для устранения глобальной угрозы, рассказал Владимир Путин.

«Предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и ее подразделений. Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными», — обратился к участникам Генассамблеи российский лидер.

Наша страна готова поделиться своим «Спутником V». Важно, чтобы доступ к вакцине имели люди во всех странах. Путин предложил в ближайшее время обсудить это на международной онлайн-конференции. Это повод сплотиться странам, многие из которых сознательно отдаляются. Переписывают историю ради своей сиюминутной выгоды.

Подробнее о выступлении президента РФ на Генассамблее ООН смотрите в видеорепортаже.

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