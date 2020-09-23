Основателю «секты Виссариона» изберут меру пресечения

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Главе религиозной общины грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Фото, видео: ТАСС /Рюмин Александр, 5-tv.ru

В среду в Новосибирске изберут меру пресечения лидерам так называемой «Церкви последнего завета». Их задержали в ходе масштабной спецоперации в Красноярском крае, где сектанты выстроили целое религиозное государство. Его основатель, Сергей Тороп, именует себя Богом Виссарионом. 30 лет он обманом и шантажом заманивал в свои сети адептов, которые отдавали ему не только последние деньги, но даже жизни. Теперь его ждет суд

«Я просто общаюсь с людьми. Больше я ничего не решаю», — уклонился от вопросов основатель секты.

Спецоперацию правоохранители разрабатывали почти два года — после того, как нашли тело младенца в одной из деревень адептов. Родителям ребенка, как и всем адептам, Виссарион запрещал обращаться к медикам. Кроме того, бывшие сектанты жаловались на сексуальные домогательства со стороны лидеров общины. За посягательство на жизнь и здоровье людей им грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержанным предводителям «секты Виссариона» предъявят обвинения по уголовному делу.

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