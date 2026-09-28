Более десяти подростков пострадали при стрельбе в парке

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 34 0

Двое молодых людей находятся в критическом состоянии после конфликта между двумя группами.

стрельба в парке сколько подростков пострадали

Фото: SOPA Images/ТАСС

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При стрельбе в парке пострадали 11 подростков

Массовая стрельба произошла в парке в американском штате Джорджия. В результате инцидента пострадали 11 человек в возрасте 17 и 18 лет. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, в парке проходила вечеринка в честь дня рождения. Позже туда прибыла еще одна группа молодых людей. Между компаниями возник конфликт, который в итоге перерос в перестрелку.

По данным офиса шерифа округа Бибб, среди пострадавших шесть 18-летних — четыре юноши и две девушки. Еще пятеро раненых — подростки в возрасте 17 лет.

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Состояние остальных оценивается как стабильное.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, кто именно открыл огонь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли и еще четверо пострадали в результате стрельбы в нелегально работавшем клубе в Детройте. 

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили трех мужчин с ранениями, несовместимыми с жизнью. Еще четверо пострадавших — двое мужчин и две женщины — самостоятельно добрались до больницы на частном транспорте. Медики оценили их травмы как не представляющие угрозы для жизни.

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