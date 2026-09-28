Спасатели готовятся отбуксировать «Триумф» в Петропавловск-Камчатский

Спасатели вновь предпримут попытку взять на буксир рыболовное судно «Триумф», на котором несколько дней назад произошел пожар. Об этом сообщили в Морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского.

Специалисты уже направились к судну. После того как «Триумф» удастся надежно закрепить, его планируют отбуксировать в Петропавловск-Камчатский. Возгорания на борту в настоящее время нет.

После доставки судна в порт обстоятельства происшествия будут устанавливать компетентные органы.

Пожар на «Триумфе» произошел 25 сентября. В результате происшествия пострадали семь человек. Часть экипажа эвакуировали, четверых моряков доставили в краевую больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

При этом судьба еще четырех членов экипажа остается неизвестной — их поиски продолжаются.

Первая попытка спасателей попасть на борт «Триумфа» была предпринята 27 сентября, однако тогда сделать это не удалось. Теперь специалисты рассчитывают отбуксировать судно к берегу для дальнейшего расследования произошедшего.

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