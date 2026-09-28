Спасатели готовятся отбуксировать «Триумф» в Петропавловск-Камчатский
На рыболовном судне, где ранее произошел пожар, возгорание полностью прекратилось.
Фото: max.ru/ГУ МЧС России по Камчатскому краю/id4101120929_gos
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Спасатели готовятся отбуксировать «Триумф» в Петропавловск-Камчатский
Спасатели вновь предпримут попытку взять на буксир рыболовное судно «Триумф», на котором несколько дней назад произошел пожар. Об этом сообщили в Морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского.
Специалисты уже направились к судну. После того как «Триумф» удастся надежно закрепить, его планируют отбуксировать в Петропавловск-Камчатский. Возгорания на борту в настоящее время нет.
После доставки судна в порт обстоятельства происшествия будут устанавливать компетентные органы.
Пожар на «Триумфе» произошел 25 сентября. В результате происшествия пострадали семь человек. Часть экипажа эвакуировали, четверых моряков доставили в краевую больницу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
При этом судьба еще четырех членов экипажа остается неизвестной — их поиски продолжаются.
Первая попытка спасателей попасть на борт «Триумфа» была предпринята 27 сентября, однако тогда сделать это не удалось. Теперь специалисты рассчитывают отбуксировать судно к берегу для дальнейшего расследования произошедшего.
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