Спасатели готовятся отбуксировать «Триумф» в Петропавловск-Камчатский

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 36 0

На рыболовном судне, где ранее произошел пожар, возгорание полностью прекратилось.

Спасли или нет рыболовное судно Триумф

Фото: max.ru/ГУ МЧС России по Камчатскому краю/id4101120929_gos

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спасатели готовятся отбуксировать «Триумф» в Петропавловск-Камчатский

Спасатели вновь предпримут попытку взять на буксир рыболовное судно «Триумф», на котором несколько дней назад произошел пожар. Об этом сообщили в Морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского.

Специалисты уже направились к судну. После того как «Триумф» удастся надежно закрепить, его планируют отбуксировать в Петропавловск-Камчатский. Возгорания на борту в настоящее время нет.

После доставки судна в порт обстоятельства происшествия будут устанавливать компетентные органы.

Пожар на «Триумфе» произошел 25 сентября. В результате происшествия пострадали семь человек. Часть экипажа эвакуировали, четверых моряков доставили в краевую больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

При этом судьба еще четырех членов экипажа остается неизвестной — их поиски продолжаются.

Первая попытка спасателей попасть на борт «Триумфа» была предпринята 27 сентября, однако тогда сделать это не удалось. Теперь специалисты рассчитывают отбуксировать судно к берегу для дальнейшего расследования произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Прогул или уважительная причина? Какие обстоятельства исключают наказание
7:28
Тело музыкального критика Сергея Соседова отправили в Москву
7:15
«Есть страх»: Дмитрий Бикбаев впервые рассказал о своем состоянии после падения
7:08
Российский корабль «Перекоп» покинул Сейшелы после делового визита
7:00
Удар из тени: лучшее видео из зоны СВО
6:50
Сергей Ролдугин отмечает юбилей: выдающемуся виолончелисту — 75

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
Камчатский вулкан выбросил столб пепла на высоту 11 километров
Американский самолет-разведчик почти три часа кружил у Калининградской области
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен