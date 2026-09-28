«Отработали, попали»: лучшее видео из зоны СВО

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 28 0

«Грады» нанесли удар по позициям ВСУ в Запорожской области.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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«Град» уничтожил позиции ВСУ в Запорожской област

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки «Восток» нанесли удар по позициям ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Во время разведки военнослужащие обнаружили перемещение украинских военных между позициями в лесополосе. Там же были оборудованы укрепления, которые использовались для укрытия и размещения личного состава.

Разведчики передали координаты артиллеристам. Расчет «Града» выдвинулся на огневую позицию и нанес удар по обнаруженному району. По данным Минобороны России, в результате были уничтожены личный состав ВСУ и укрепленные позиции.

Командир боевой машины с позывным «Захар» рассказал, что на выполнение задачи у расчета уходит около 10–15 минут. После нанесения удара военнослужащие укрылись от украинского FPV-дрона.

«Была лесополоса, укрепленный район противника. Отработали, попали», — рассказал военнослужащий.

По данным ведомства, после уничтожения позиций подразделения группировки «Восток» заняли ранее удерживаемый украинскими силами участок.

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