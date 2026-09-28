Силы ПВО отразили атаку ракет «Фламинго» на Москву

Стали известны новые детали эффективной работы Российского ПВО. Речь идет об отражении одной из много-численных атак Украины на Москву в дни выборов. Уникальность эпизода в том, что были сбиты сразу несколько дальнобойных украинских ракет «Фламинго». Фактически это была первая попытка атаковать ими российскую столицу. Но даже тактика с перегрузкой ПВО не помогла ВСУ достичь целей. Почему, покажет военный корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин.

Точный залп нашего комплекса противовоздушной обороны «Панцирь» — и новейшая разработка украинских инженеров и конструкторов, ракета «Фламинго-ФП 5», яркой вспышкой взрывается в небе.

Место действия — ближайшее Подмосковье. Целью атаки ВСУ явно были выбраны объекты на территории столицы. Враг серьезно готовился.

«Обнаружил первую отметку: был беспилотник — уничтожил, потом вторую, третью, четвертую, пятую. Следом за ним, буквально через десять секунд, на экране появилась высокоскоростная отметка. В гуще всех этих „болванок“ грубо говоря, тупоголовых БПЛА, летят высокоскоростные ракеты. За первой, следом, буквально через 15 секунд, появилась вторая отметка на дальности 5000 метров. Принял решение на обстрел цели — цель была уничтожена», — говорит начальник расчета ПЗРК «Панцирь-С» с позывным «Барнаул».

Цели летели следом за роем БПЛА. Это особая тактика атаки. ПВО отрабатывает по второстепенным, а дальше появляется основная ударная мощь — крылатые ракеты «Фламинго».

Спустя еще какое-то время появилась третья ракета, все шли одним проложенным курсом, как говорят бойцы — «с одного азимута». Фактически это был первый случай попытки применения ВСУ ракет типа «Фламинго» по Москве.

На снимках обгоревшие фрагменты «Фламинго». Творение Киева, которое так усердно разрабатывалось последние годы: с привлечением иностранных специалистов, с зарубежной начинкой и компонентами — все сбиты и уничтожены нашими офицерами- ракетчиками.

«Панцирь-С» — лишь одно звеньев большой цепи обороны воздуха города Москва и Московской области, здесь на вооружении десять ракет разного типа, два автомата тридцатого калибра и все это бьет на дальность до сорока километров, то есть, все, что отправляет нам враг, будет уничтожено.

Всего были сбиты восемь ракет из почти двух тысяч разных объектов. Атака отражена. Тактику врага изучили, в работу расчетов ПВО внесли дополнения. Небо над Москвой и областью под надежной защитой.