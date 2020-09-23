Наша Арктика: за три года турпоток за полярный круг увеличился в пять раз

Настоящим центром притяжения в новых реалиях становится и российская Арктика. Уже сейчас туроператоры говорят о рекордном количестве желающих побывать за полярным кругом — более полумиллиона в этом году.

Северное сияние, свежие морепродукты, затерявшиеся среди фьордов деревни — наша Арктика предлагает такие программы, что даже иностранные путешественники называют русский север местом силы.

Андрей Захаров тоже убедился: это потрясающе.

Всего пара часов от столиц на самолете, и на столе уже живые молюски и морские ежи — только что из океана.

«Необычно».

Необычно, потому что знаешь, почем такой шведский стол из русских морепродуктов.

«Сегодня обед за 1000 рублей — и треска, и палтус, и уха из трех видов», — рассказывает автор и координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Предложить альтернативу «шведским столам» с крабами и прогулкам по норвежским фьордам Мурманская область рискнула пять лет назад. Тогда местным туроператорам, которых можно было пересчитать по пальцам, мало кто верил, но люди поехали! Со ста тысяч в 2017-м турпоток увеличился до полумиллиона в короновирусном 2020-м. Причем не за счет традиционных гостей из Китая. В нашу Арктику поехали наши!

«Мы в сердце Хибин! Вот за этими видами сюда едут тысячи туристов!»

А еще за Северным сиянием, запахами тундры, водопадами и древними изваяниями. Согласно верованиям саамских шаманов, все это — места силы.

«Русский северный ген. Он начинает проявляться после Арктики. Понимаешь, что можешь свернуть горы», — считает турист из Москвы Ирина Несивкина.

Сегодня в сердце русской Арктики на въезд работают полсотни официальных туроператоров. Предложение для любителей старины: поморские деревни с фьордами или кладбища погибших кораблей.

Обветшавшие деревянно-металлические скелеты бывших рыболовецких шхун производят сильное впечатление. Здесь можно сделать потрясающие фото. Во время отлива можно даже забраться внутрь некоторых кораблей. Но будьте очень осторожны — каждый неверный шаг рядом с этими догнивающими конструкциями чреват последствиями.

Как символ возрожденного арктического туризма — старинная рыбацкая деревня Териберка. Она словно проснулась знаменитой после съемок здесь фильма Левиафан. В уик-энд количество туристов здесь вдвое превышает местное население. Все тревел-гиды включают Териберку в свои топы. Несмотря на отсутствие инфраструктуры.

«Десять километров с одной и пять с другой. Начата дорога… Это к лучшему», — говорит гид, экскурсовод Роман Муравицкий.

Дорога от Мурманска в Териберку — квинтэссенция всех проблем отрасли. Хотя первые шаги к их решению уже сделаны.

«Мы впервые законодательно зафиксировали список портов, куда иностранные суда могут заходить. Это уже большой шаг к повышению доступности Русской Арктики, теперь зарубежные круизные компании могут заранее планировать», — говорит руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Туристическая инфраструктура не должна повредить хрупкой природе Арктики. К примеру, у водопада в Териберке реликтовый растительный покров путешественники уже почти вытоптали.

«Редкие виды как ядрышники, радиола розовая, лекарственные пионы, марьин корень уклоняющийся… Некоторые даже глазом не видно», — перечисляет замдиректора по научной работе кольского центра РАН Оксана Гонтарь.

Природа, несмотря на то, что северная, закаленная, восстанавливается очень долго. Чтобы туристы и впредь приезжали в Териберку, к лету здесь организуют природный заказник.

«40 тысяч туристов — это очень мало, не предел… Как минимум мы планируем в десять раз увеличить за десять лет», — говорит о планах губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ведь туризм — это еще и новые рабочие места и сохранение уникальных промыслов. Уже шесть лет библиотекарь Анастасия Калашникова мастерит из глины сувениры и бижутерию. Эти керамические морошка и брусника ее кормят — не хуже настоящих.

«До 70 тысяч приносит при условии, что не каждый день как проклятая… Китайцы, финны, норвеги. Они брали „на ура“ вот такие вот свистульки», — говорит мастерица Настя Калашникова.

И возможно именно такие ремесленники помогут сделать Мурманск, самый большой город за полярным кругом, еще и самым богатым!