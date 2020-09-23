Руки в ноги и на выход: Федосееву-Шукшину выгоняют из «спорной» квартиры

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Татьяна Меркер
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Артистка продолжает утверждать, что подписывала дарственную на имущество не глядя.

Руки в ноги и на выход: Федосееву-Шукшину выгоняют из «спорной» квартиры

Фото: globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Не утихают обсуждения громкого развода Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова. В частности, их, кажется, неразрешимого спора о квартире в Москве. Актриса переписала жилплощадь на мужа, а он в свою очередь на помощника Сергея Моцаря. После этого Шукшина стала отрицать добровольную передачу имущества и потребовала вернуть ей квадратные метры.

Помощник Алибасова, на которого переписана жилплощадь, теперь выдвинул претензии к бывшей хозяйке квартиры. Простит вывезти наконец свои пожитки из жилища и как можно скорее.

В суде по делу о разводе Алибасова и Федосеевой-Шукшиной адвокат продюсера отметил, что у артистки не осталось более прав находиться в квартире и просьба Моцаря вполне уместна.

Важно отметить, что уже после оформления дарственной Шукшина продолжала оплачивать счета за коммуналку, передает KP.RU

Вопрос непосредственно развода супругов тоже оказался подвешен. Стало понятно, что теперь пара не хочет разрывать свой брак, они взяли время подумать до 29 сентября, когда назначено судебное заседание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Федосеевой-Шукшиной украли крупную сумму в валюте, что артистка восприняла крайне болезненно.

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