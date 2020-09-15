У Федосеевой-Шукшиной украли крупную сумму в валюте

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина заявила о пропаже 2500 евро (чуть более 200 тысяч рублей — Прим.ред.) из собственной квартиры на северо-востоке Москвы. Об обстоятельствах произошедшего рассказала дочь актрисы — Ольга.

Инцидент произошел около пяти дней назад. На протяжение длительного времени звезда кинематографа откладывала деньги на поездку в Финляндию. Однако хранила их не как принято у современного поколения — на банковской карте — а дома, в комоде, стоящем возле кровати. При последних подсчетах, примерно 1,5 месяца назад, в белом конверте было 2830 евро.

Заметила пропажу Федосеева-Шукшина не сразу, а только когда нашла неаккуратно сложенные 330 евро в собственном паспорте.

«Мама заглянула в комод и обнаружила там пустой конверт. Пропали 2500 евро! Она тут же позвонила мне. Дело было вечером, я была в машине во дворе, собиралась отъехать по своим делам. Услышав тревогу в голосе мамы, сразу же прибежала в квартиру. Мы вместе безрезультатно осмотрели все в поисках пропавших сбережений, и я вызвала полицию», — цитирует Ольгу MK.RU.

Общими усилиями удалось восстановить хронологию последних событий и выяснилось, что в краже может быть замешан 19-летний внук близкой подруги актрисы.

В начале сентября приятельница Федосеевой-Шукшиной вместе с родственником, а также актером Александром Цурканом заглянули в гости к артистке. Результаты допроса участников событий того вечера показали, что коллега — точно вне подозрений, а вот подруга вела себя крайне странно.

По словам Ольги, женщина отказалась дать контакты молодого человека полиции, мотивировав это тем, что «ему не нужны проблемы» с законом, поскольку на носу поступление в военное училище.

В настоящее время по факту случившегося проводится досудебная проверка. С целью установления всех обстоятельств произошедшего назначены биологическая и дактилоскопическая экспертизы.

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