Кончились съемки и любовь? Петров и Милославская спровоцировали слухи о разрыве

В кинотеатре Москвы состоялся премьерный показ фильма Алексея Учителя «Стрельцов», главную роль в котором сыграл Александр Петров. Он также известен зрителю по картинам «Лед», «Т-34», «Притяжение», «Текст» и сериалу «Полицейский с Рублевки».

С актрисой Стасей Милославской Петров познакомился два года назад именно на съемках фильма Учителя. Молодые люди должны были играть супругов, а в последствии отношения в кадре переросли в настоящий роман вне площадки.

На премьеру картины, которая связала их судьбы, знаменитости приехали порознь, а на фотосессиях позировали отдельно друг от друга, сообщает сайт Teleprogramma.pro

Такое поведение вызвало недоумение прессы и фанатов пары, которые начали подозревать разлад в отношениях пары.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, встречается ли Юлия Пересильд с миллиардером Абрамовичем.