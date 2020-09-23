Кончились съемки и любовь? Петров и Милославская спровоцировали слухи о разрыве
Состоялась премьера фильма Алексея Учителя, в котором актеры сыграли супругов.
Фото: ТАСС / Геодакян Артем
В кинотеатре Москвы состоялся премьерный показ фильма Алексея Учителя «Стрельцов», главную роль в котором сыграл Александр Петров. Он также известен зрителю по картинам «Лед», «Т-34», «Притяжение», «Текст» и сериалу «Полицейский с Рублевки».
С актрисой Стасей Милославской Петров познакомился два года назад именно на съемках фильма Учителя. Молодые люди должны были играть супругов, а в последствии отношения в кадре переросли в настоящий роман вне площадки.
На премьеру картины, которая связала их судьбы, знаменитости приехали порознь, а на фотосессиях позировали отдельно друг от друга, сообщает сайт Teleprogramma.pro
Такое поведение вызвало недоумение прессы и фанатов пары, которые начали подозревать разлад в отношениях пары.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, встречается ли Юлия Пересильд с миллиардером Абрамовичем.
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