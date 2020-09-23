«История не закончена»: пропавшую дочь московского дизайнера нашли живой

Дочь дизайнера Надежды Славиной (Даниловой) Диана нашлась в Москве через сутки после пропажи. 12-летняя девочка ушла в неизвестном направлении после занятий в школе и не выходила на связь.

Радостные новости сообщила сама мать ребенка своим подписчикам в соцсети Instagram. Она выложила несколько сторис, где рассказала немного подробностей.

«Любимые, все хорошо, Диана нашлась, скоро все запишу, все в порядке! — начала она. — Дорогие, сейчас мою дочь увозят в отдел к психологам, ее будет охранять полиция, у нее возьмут анализы, узнают, что было. Я тоже туда приеду, узнаю, кто ее нашел».

Славина поделилась предположением, что кто-то заставил дочь совершить побег. По ее мнению, все было специально спланировано.

«Я, честно говоря, в шоке, я так понимаю, история еще не закончена, потому что мне сказали, что моя дочь сейчас кто-то про меня говорит жуткие вещи. Я считаю, что есть какие-то заинтересованные лица, пытаются сделать так, чтобы меня очернить», — рассказала дизайнер.

По словам женщины, она не ругалась с наследницей, никогда не заставляла ее делать что-то против воли. Максимум — разобрать вещи после стирки.

«Вот машина с Дианой уезжает», — показала Надежда напоследок, как увозят ее наследницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности пропажи дочери дизайнера Надежды Славиной (Даниловой).