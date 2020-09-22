Известный дизайнер рассказала подробности о пропаже 12-летней дочери

В Москве продолжаются поиски 12-летней Дианы, которая 21 сентября ушла из школы и не вернулась домой. По факту исчезновения ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». Мама девочки — известный московский дизайнер Надежда Славина (Данилова) — весь день провела у следователей. Она рассказала, что местонахождение Дианы до сих пор неизвестно и никаких зацепок пока нет.

«Вчера днем, в час дня она закончила свою школу, шесть уроков, и вместо того чтобы дождаться дедушку, она сказала ему, что будет позже, позвонила, после этого вынула сим-карту и отдала свой телефон однокласснику и записку суицидального характера», — пояснила Надежда.

Она также рассказала, что никаких странностей в поведении дочери не замечала, не ссорилась с ней и ничего не слышала о новом ноутбуке, который Диана якобы купила в тайне от семьи.

«У нее был свой ноутбук в свободном доступе, свой iPad в свободном доступе. Зачем моей дочери нужен новый ноутбук, если у нее новый ноутбук уже есть?» — недоумевает Надежда.

Она не исключает, что на девочку могли влиять какие-нибудь взрослые люди в соцсетях, ходя доступ к ним у Дианы был ограничен. При этом искать ребенка у друзей мать не видит смысла.

«Она не ходит по друзьям! Это ребенок, у которого нет такого. Ее провожают из школы за ручку и отводят. По каким друзьям!» — говорит дизайнер.

По ее словам, все в школе знают, что она пропала и вряд ли кто-то из родителей одноклассников мог бы приютить ребенка, которого разыскивает полиция.

Предположения о том, что девочка жила у бабушек с дедушками Надежда тоже отрицает. По ее словам, она отправила Диану к своим родителям только на две недели, потому что дома протек потолок и сломалась дверь. В субботу она виделась с дочерью и пообещала забрать ее в среду. В понедельник Диана не пришла домой.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, было опубликовано видео с камер наблюдения, на котором Диана выходит из школы и убегает в неизвестном направлении.