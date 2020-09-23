Фотосессии Насти Каменских становятся все откровеннее, и ее новый пост в Instagram тому подтверждение. 33-летняя певица опубликовала три снимка топлес, сделанные во время отдыха на жарком курорте. Звезда вышла на балкон своей виллы в одних стрингах.

На первом кадре она повернулась к камере спиной, показав поклонникам загорелые ягодицы, а соседям и прохожим — обнаженную грудь. Затем артистка повернулась к камере лицом, прикрывшись скрещенными руками.

Instagram @kamenskux

«Я верю в то, что все в мире — это энергия. А каждый̆ человек живет на собственной̆ частоте энергетических волн. И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим. Поэтому начинайте каждый день с правильных мыслей. С любви к себе и с внутренней уверенности, что у вас все получится!» — написала Каменских.

Как видно, внутренней уверенности у Насти хоть отбавляй. Однако это не добавило ей положительных отзывов к публикации. В комментариях подписчики в очередной раз осудили певицу за «обнаженку» и призвали ее мужа Потапа приструнить нескромную супругу.

«Очень красиво, но это вульгарно выставлять. Девушка должна быть скромна. Сцена — это сцена, а в жизни так выпячивать не очень хорошо»;

«Настя, вы не девочка, а тетя. Неприлично такое на весь мир»;

«Да чего уж, трусы надо было тоже снять! Хуже уже не будет!»

«Настя, я вас люблю, но это уже перебор»;

«Потап, где ремень?» — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Каменских выпустила песню на двух языках с провокационным названием.