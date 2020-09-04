Каменских выпустила песню на двух языках с провокационным названием

Настя Каменских выпустила новый англо- и испаноязычный клип с не очень приличным для российского слуха названием. После премьеры на YouTube-канале NKofficial, где певица выкладывает свои сольные треки, стало ясно, что название — не более чем игра в слова. С испанского оно переводится, как «яйцо».

У себя в микроблоге в Instagram Каменских поделилась своей радостью и впечатлениями.

«Я так надеюсь, что вам понравилось! Работала самая лучшая команда и гениальный, невероятный и тонко чувствующий меня режиссер», — поблагодарила она Леонида Колосовского.

Украинская исполнительница и супруга Потапа перечислила всю съемочную группу нового клипа. Также она поделилась с поклонниками подборкой фото авторства Александра Багазия и Сони Плакидюк, где можно увидеть закулисье со съемок клипа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 4 Сен 2020 в 2:08 PDT

Многие подписчики певицы оценили исполнение трека сразу на двух языках, где превалирует испанский. Мексиканские нотки пришлись по вкусу испаноязычным фанатам Насти.

«Это и для дискотек, и для ТикТока, и для меломанов, которые любят что-то нестандартное»;

«Если читать название песни на русском языке, то это прям состояние моей души из-за долгого карантина!» — написали они.

NK — это соло-проект Насти Каменских, где выходят песни на нескольких языках. Продюсированием его занимается супруг Каменских, автор песен и исполнитель Потап. Именно их совместные хиты принесли девушке успех.

Ранее 5-tv.ru писал про новую прическу Насти Каменских.