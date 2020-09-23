Видео: разгневанная петербурженка забросала яйцами авто ушедшего за ребенком мужчины

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Алиса Маркова
Эксклюзив 46

Инцидент произошел в центре Северной столицы на улице Социалистической.

Фото, видео: www.globallookpress / © Creativ Studio Heinemann, 5-tv.ru

Жительница Петербурга забросала десятком яиц автомобиль. По словам очевидцев, машиной был перекрыт въезд во двор. Водитель отошел на несколько минут, чтобы забрать ребенка из школы, однако, как это иногда делается, не оставил записку с номером телефона.

В результате женщина не смогла заехать во двор, чем была крайне возмущена. Она пнула крыло машины, из-за чего на нем образовалась внушительная вмятина, а после начала бросать яйца по всей машине.

Когда мужчина с ребенком вышли из школы, женщина начала громко на них кричать. Чем закончилась перепалка — не уточняется. Однако очевидцы посоветовали мужчине обратиться в полицию.

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