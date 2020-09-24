Лопнувший наждачный круг пробил мужчине голову в Волгограде

В Волгограде мужчина получил тяжелейшую производственную травму на одном из крупных заводов города «Красный октябрь». В ночь на 23 сентября 52-летний обрубщик обрабатывал деталь на наждачном круге, когда тот неожиданно лопнул и разлетелся на куски. Один из фрагментов попал мужчине в голову, сообщает V1.RU со ссылкой на экстренные службы региона.

Рабочего с открытой черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию. В настоящий момент врачи борются за его жизнь. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве пятилетний мальчик случайно выколол себе глаз.