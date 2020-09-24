Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова

Трагическое совпадение в жизни актера, режиссера, ведущего программы «Русское лото» Михаила Борисова нашел Андрей Малахов. В ходе программы, посвященной внезапной кончине народного любимца, он отметил, что к смерти артиста привело, в том числе, недостаточное внимание к состоянию здоровья. Раньше та же ошибка привела к гибели его любимой жены Елены.

«У него история повторяется дважды. Потому что в интервью нашему каналу он рассказал, что однажды они вместе с женой уже игнорировали посещение врачей, что закончилось трагически — ее смертью во время рождения ребенка», — сказал Малахов, пишет «Утро.ру».

После он показал архивные кадры интервью Борисова, где тот сожалел, что мало внимания в жизни уделял личному, отдаваясь целиком работе. Несмотря на печальный опыт, ведущий так и остался верен своему призванию, которое для него всегда стояло на первом месте. Михаил Борисов скончался 19 сентября. Ему стало плохо на съемках передачи, приехавшие медики экстренно его госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Вскоре он был подключен к аппарату ИВЛ. У него диагностировали воспаление легких. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца, а также коронавирус в сочетании с гипертензией и диабетом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло в Москве прощание с Михаилом Борисовым.