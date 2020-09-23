Последние аплодисменты: В Москве простились с Михаилом Борисовым
Бессменный ведущий «Русского лото» ушел из жизни 19 сентября в возрасте 71 года.
Фото, видео: ТАСС / Михаил Джапаридзе, 5-tv.ru
В Москве завершилась церемония прощания с телеведущим, режиссером и педагогом Михаилом Борисовым. Бессменного ведущего популярной передачи «Русское лото» не стало 19 сентября на 72-м году жизни. Борисову стало плохо во время съемок, его экстренно госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Врачи боролись за жизнь артиста, но спасти не смогли. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца на фоне коронавируса в сочетании с гипертензией и диабетом.
Церемония прощания с Борисовым прошла в Театральном институте имени Щукина. Проводить заслуженного деятеля искусств в последний путь пришли его близкие, ученики, поклонники и коллеги. Многие из них не смогли сдержать слез.
Среди тех, кто пришел проститься с телеведущим — актриса Екатерина Гусева и певица Надежда Бабкина с сыном. Как рассказала актриса Ольга Чудакова ТАСС, Борисов был для нее настоящим наставником.
«Он был одним из немногих, благодаря кому я обрела профессию. Это человек, который с моего поступления меня вел, курировал, всегда следил, отчитывал по-отечески», — поделилась она.
Собравшиеся проводили деятеля искусств продолжительными аплодисментами. Люди продолжали хлопать даже когда гроб с телом артиста увезли.
Похоронят Михаила Борисова на Востряковском кладбище в Москве.
Ранее 5-tv.ru писал, что таролог нашла связь между смертями Дмитрия Жулина и Михаила Борисова.
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