Последние аплодисменты: В Москве простились с Михаилом Борисовым

В Москве завершилась церемония прощания с телеведущим, режиссером и педагогом Михаилом Борисовым. Бессменного ведущего популярной передачи «Русское лото» не стало 19 сентября на 72-м году жизни. Борисову стало плохо во время съемок, его экстренно госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Врачи боролись за жизнь артиста, но спасти не смогли. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца на фоне коронавируса в сочетании с гипертензией и диабетом.

Церемония прощания с Борисовым прошла в Театральном институте имени Щукина. Проводить заслуженного деятеля искусств в последний путь пришли его близкие, ученики, поклонники и коллеги. Многие из них не смогли сдержать слез.

Среди тех, кто пришел проститься с телеведущим — актриса Екатерина Гусева и певица Надежда Бабкина с сыном. Как рассказала актриса Ольга Чудакова ТАСС, Борисов был для нее настоящим наставником.

«Он был одним из немногих, благодаря кому я обрела профессию. Это человек, который с моего поступления меня вел, курировал, всегда следил, отчитывал по-отечески», — поделилась она.

Собравшиеся проводили деятеля искусств продолжительными аплодисментами. Люди продолжали хлопать даже когда гроб с телом артиста увезли.

Похоронят Михаила Борисова на Востряковском кладбище в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что таролог нашла связь между смертями Дмитрия Жулина и Михаила Борисова.