Пригородная маршрутка перевернулась в Подмосковье. Есть пострадавшие

Пригородная маршрутка перевернулась в Подмосковье. ДТП произошло на трассе А-108 в городском округе Дмитров возле населенного пункта Новосиньково. Сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Известно, что в автобусе было 12 человек. Пострадало не менее трех. Обстоятельства ЧП устанавливаются.