Пригородная маршрутка перевернулась в Подмосковье. Есть пострадавшие
ДТП произошло на трассе возле города Дмитров.
Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова
Пригородная маршрутка перевернулась в Подмосковье. ДТП произошло на трассе А-108 в городском округе Дмитров возле населенного пункта Новосиньково. Сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Известно, что в автобусе было 12 человек. Пострадало не менее трех. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Читайте также
+17° 758 мм рт. ст.
77%
77%
76.35
0.08 89.25
-0.23
0.08 89.25
-0.23
Нашли ошибку?