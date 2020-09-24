Пригородная маршрутка перевернулась в Подмосковье. Есть пострадавшие

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Светлана Шевченко
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ДТП произошло на трассе возле города Дмитров.

Пригородная маршрутка перевернулась в Подмосковье. Есть пострадавшие

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Пригородная маршрутка перевернулась в Подмосковье. ДТП произошло на трассе А-108 в городском округе Дмитров возле населенного пункта  Новосиньково. Сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Известно, что в автобусе было  12 человек. Пострадало не менее трех.  Обстоятельства ЧП устанавливаются.

 

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