Тренер Вячеслав Дайчев позвал замуж бывшую девушку Тимати

Экс-возлюбленная рэпера Тимати певица Алекса согласилась выйти замуж за тренера Вячеслава Дайчева. Тот сделал ей предложение накануне.

Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram. Она опубликовала фото руки с помолвочным кольцом и следующей записью.

«And I said yes (и я сказала да — Прим. ред.)», — написала Алекса.

В комментариях ее тут же бросились поздравлять подписчики и желать будущей семье всего наилучшего.

«Поздравляю вас!!!!!!»

«Только вчера подумала о Вас и о Вашем замужестве, какая замечательная новость!»

«Поздравляю с волшебными новостями!!! И будущими приятными хлопотами», — написали в комментариях под фото.

Тимур Юнусов (Тимати) и Александра Чвикова (Алекса) впервые встретились на проекте «Фабрика звезд — 4» в 2004 году. Искра между ними пролетела во время съемок. На проекте они трогательно посвящали друг другу песни. К примеру, знаменитые «Плачут небеса» он записал для нее. Они встречались до 2007 года, и при этом даже после разрыва остались в хороших отношениях. К примеру, в этом году вышла песня «С чистого листа» Тимати с Григорием Лепсом, в котором снялась Алекса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тимати мог начать встречаться с тату-мастером Анной Дарбицкой. Несмотря на совместные фотографии, фанаты не поверили этому.