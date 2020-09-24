Тренер Вячеслав Дайчев позвал замуж бывшую девушку Тимати
Певица опубликовала фотографию с помолвочным кольцом, признавшись, что сказала «да».
Фото: Instagram @aleksa___official
Экс-возлюбленная рэпера Тимати певица Алекса согласилась выйти замуж за тренера Вячеслава Дайчева. Тот сделал ей предложение накануне.
Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram. Она опубликовала фото руки с помолвочным кольцом и следующей записью.
«And I said yes (и я сказала да — Прим. ред.)», — написала Алекса.
В комментариях ее тут же бросились поздравлять подписчики и желать будущей семье всего наилучшего.
«Поздравляю вас!!!!!!»
«Только вчера подумала о Вас и о Вашем замужестве, какая замечательная новость!»
«Поздравляю с волшебными новостями!!! И будущими приятными хлопотами», — написали в комментариях под фото.
Тимур Юнусов (Тимати) и Александра Чвикова (Алекса) впервые встретились на проекте «Фабрика звезд — 4» в 2004 году. Искра между ними пролетела во время съемок. На проекте они трогательно посвящали друг другу песни. К примеру, знаменитые «Плачут небеса» он записал для нее. Они встречались до 2007 года, и при этом даже после разрыва остались в хороших отношениях. К примеру, в этом году вышла песня «С чистого листа» Тимати с Григорием Лепсом, в котором снялась Алекса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тимати мог начать встречаться с тату-мастером Анной Дарбицкой. Несмотря на совместные фотографии, фанаты не поверили этому.
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