«Оторваны ногти на ногах»: Родственникам «Тесака» показали его тело

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Молодцова Анна
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Отец Максима Марцинкевича рассказал о следах пыток, которые увидел на трупе сына.

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин; 5-tv.ru

Родственникам Максима «Тесака» Марцинкевича показали его тело. Как рассказал отец националиста Сергей Марцинкевич, на трупе он обнаружил следы пыток, из-за чего он отказывается верить в самоубийство сына.

«Это было реальное убийства. Там были следы пыток, оторваны два ногтя на ногах, есть следы укола. Вы не верьте в то, что говорят», — сказал отец «Тесака».

По словам адвоката семьи умершего Евгения Горошко, близкие Марцинкевича наконец смогли проститься с ним. Он сообщил, что в ближайшие день-два труп отправят на родину.

Тело Марцинкевича родственникам выдали не сразу. Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудник морга в Челябинске отказался показывать тело «Тесака» без разрешения начальника. Это вызвало негодование близких националиста.

Лидера движения «Реструкт»* Максима Марцинкевича нашли мертвым 16 сентября в своей камере в СИЗО Челябинска. Близкие националиста не верят, что «Тесак» покончил с собой.

В 2017 году суд приговорил Марцинкевича к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок его заключения был сокращен до восьми лет.

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