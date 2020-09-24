Кержаков стал главным тренером клуба «Томь»

Знаменитый российский футболист Александр Кержаков назначен главным тренером томского клуба «Томь». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу команды.

«Александр Кержаков стал главным тренером „Томи“. Сегодня он прилетел в Томск и подписал контракт с клубом до конца сезона», — рассказали в «Томи».

В то же время, сам лучший бомбардир в истории российского футбола поделился на своей странице в Instagram фотографией из клуба. В качестве геометки он поставил «ФК „Томь“ Томск».

Instagram @a.kerzhakov11

В комментариях многие спортивные фанаты начали желать Кержакову удачи с новым клубом.

«Сань, зря. Томск не то место где нужно продолжать карьеру тренера. Это очень слабый клуб, боюсь что не получится, но желаю удачи»

«Желаю успехов в ФНЛ, надеюсь в скором времени увидеть в РПЛ», — написали тренеру.

Футбольный клуб «Томь» объявил о завершении сотрудничества со своим главным тренером Василием Бастаковым 7 сентября. После на должность пригласили уже самого 37-летнего Александра Кержакова.

После 11 туров первенства Олимп — Футбольной национальной лиги «Томь» в настоящее время занимает предпоследнее, 21 место в турнирной таблице. Клуб смог набрать всего лишь три очка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александр Кержаков «обыграл» первую жену в суде. Спортсмен так и не начал платить алименты своей дочери, но смог не только вернуть себе разрешение на поездки за границы, но и добиться рассрочки.