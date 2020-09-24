У народного артиста Болгарии Бедроса Киркорова возникли проблемы с сердцем.

Отец Филиппа Киркорова госпитализирован

Фото: ZUMA / TASS

Отец известного российского певца Филиппа Киркорова госпитализирован в Москве. У 88-летнего народного артиста Болгарии Бедроса Киркорова возникли проблемы с сердцем, а именно нарушился ритм мышечного органа.

По данным 5-tv.ru, около часа назад Бедроса Киркорова привез в больницу личный водитель. Сейчас он находится в отделении хирургического лечения. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года. Как и его знаменитый сын Филипп он всю свою жизнь посвятил музыке.

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