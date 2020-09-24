Против адвоката Добровинского возбуждено второе дисциплинарное дело

Против адвоката Александр Добровинского возбуждено второе дисциплинарное дело. Об этом сообщает адвокатская палата Москвы, ссылаясь на запрос Минюста.

«Возбуждено и будет рассматриваться совместно с дисциплинарным производством, ранее возбужденным президентом ФПА», — сообщила ТАСС представитель палаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минюст заинтересовался Александром Добровинским и Эльманом Пашаевым после их участия в громком деле актера Михаила Ефремова. Последний Советом Адвокатской палаты Северной Осетии впоследствии был лишен статуса адвоката.