Против адвоката Добровинского возбуждено второе дисциплинарное дело

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Светлана Шевченко
Срочная новость 98

Минюст обратил внимание на деятельность защитника после его участия в громком деле актера Михаила Ефремова.

Против адвоката Добровинского возбуждено второе дисциплинарное дело

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Против адвоката Александр Добровинского возбуждено второе дисциплинарное дело. Об этом сообщает адвокатская палата Москвы, ссылаясь на запрос Минюста.

«Возбуждено и будет рассматриваться совместно с дисциплинарным производством, ранее возбужденным президентом ФПА», — сообщила ТАСС представитель палаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минюст заинтересовался Александром Добровинским и Эльманом Пашаевым после их участия в громком деле актера Михаила Ефремова. Последний Советом Адвокатской палаты Северной Осетии впоследствии был лишен статуса адвоката.

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