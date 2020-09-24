Против адвоката Добровинского возбуждено второе дисциплинарное дело
Минюст обратил внимание на деятельность защитника после его участия в громком деле актера Михаила Ефремова.
Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов
Против адвоката Александр Добровинского возбуждено второе дисциплинарное дело. Об этом сообщает адвокатская палата Москвы, ссылаясь на запрос Минюста.
«Возбуждено и будет рассматриваться совместно с дисциплинарным производством, ранее возбужденным президентом ФПА», — сообщила ТАСС представитель палаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минюст заинтересовался Александром Добровинским и Эльманом Пашаевым после их участия в громком деле актера Михаила Ефремова. Последний Советом Адвокатской палаты Северной Осетии впоследствии был лишен статуса адвоката.
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