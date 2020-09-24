Глава IT-компании убил омского хоккеиста ударом с ноги в голову и защитил молодежь

Следственный комитет (СК) РФ по Омской области возбудил уголовное дело после того, как 18 сентября в пять часов утра у кафе «Калинка» в Омске нашли тело мертвого 28-летнего мужчины. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Как сообщили в ведомстве, подозреваемый был задержан «по горячим следам». Следствие установило, что пьяный спортсмен вышел из кафе, после чего начал беспричинно избивать молодого человека из стоящей рядом компании. В ситуацию вмешался 30-летний прохожий, который попытался остановить драку.

Как выяснили местные СМИ, погибшим оказался защитник хоккейного клуба «Олимп» Михаил Клементьев, выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Прохожий тоже был непростой. Это Артем Огурчинский — генеральный директор IT-компании ООО «Омега Системс». Она занимается разработкой программного обеспечения, в том числе и систем для распознавания лиц.

В ходе потасовки хоккеист начал наносить удары и по прохожему. В ответ IT-шник жестоко избил нападавшего и нанес ему удар ногой в голову. Это привело к тяжелой черепно-мозговой травме, что и стало причиной смерти спортсмена.

«В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, проверка показаний на месте с участием подозреваемого, признавшего вину, проводятся допросы свидетелей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в Следственном комитете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пьяный мужчина устроил драку в аэропорту Красноярска и напал на полицейского.