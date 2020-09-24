Пьяный мужчина устроил драку в аэропорту Красноярска и напал на полицейского

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Светлана Александрова
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Момент, когда дебошир повалил стража порядка на землю, нанося ему удары по голове, сняла камера наблюдения.

Пьяный мужчина устроил драку в аэропорту Красноярска и напал на полицейского

Фото: globallookpress.com

Жителю Вологодской области грозит до 10 лет колонии за нападение на полицейского в аэропорту Красноярска. Как сообщает ТАСС со ссылкой на сибирское управление МВД на транспорте, пьяный 45-летний мужчина сначала затеял драку с одним из пассажиров в кафе. Полицейский пресек конфликт и забрал дебошира в дежурную часть.

«Впоследствии задержанный гражданин пожаловался на плохое самочувствие, и сотрудник сопроводил его на улицу. При возвращении в терминал мужчина неожиданно нанес полицейскому несколько ударов в лицо», - цитирует агентство сообщение пресс-службы транспортной полиции.

На кадрах, которые сняла камера наблюдения воздушной гавани, видно, как буйный гражданин повалил полицейского на землю и наносит удары по голове. Скрутить нарушителя стражу порядка удалось только с помощью подоспевшего на подмогу коллеги.

По факту применения насилия в отношения представителя власти возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания мужчины, который напал с ломом на сотрудника полиции в Москве.

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