Московская мэрия рекомендовала крупным предприятиям перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин направит крупнейшим столичным компаниям рекомендации о переводе сотрудников на удаленный режим работы. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый заместитель руководителя пресс-службы градоначальника Борис Булай.

«Мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, и направлена на безопасность граждан», — сказал он.

По данным РБК, просьба вернуть на удаленку сотрудников поступила в Сбербанк, «Ростех», «Яндекс» и другие компании. Вероятнее всего, подобные меры связаны с ростом числа заболевших коронавирусом в Москве за последнюю неделю. К примеру, прошедшие сутки принесли столице 1050 новых случаев.

Ранее 5-tv.ru писал, как мэр Москвы Сергей Собянин оценивал сообщения о второй волне коронавируса.