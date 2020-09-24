«Секта Виссариона» получала десятки миллионов из бюджета Красноярского края

Так называемую «секту Виссариона» финансировали из бюджета Красноярского края. Об этом сообщает РЕН ТВ. Как гласят выписки из расчетного счета школы «Истоки», руководитель культа Сергей Тороп (Виссарион), и его последователи получили восемь миллионов рублей только за прошлый год.

Деньги напрямую уходили «заместителю» Торопа Владимиру Ведерникову. Официально — на поддержку образовательной программы, причем весьма сомнительной. Как проанализировали эксперты, почти половина книг, которыми закупались адепты Виссариона для школьников, относились к разряду оккультных и сектантских.

Больше 25 миллионов рублей из краевого бюджета община получила и во время Универсиады. В Красноярске проходил так называемый фестиваль деревянного зодчества, для которого АО «КрасЛесИнвест» построило целый город. На самом деле деньги ушли последователям секты в виде пожертвования. Указанный «КрасЛесИнвест» отдал крупную сумму Союзу Лесопромышленников, а те наняли двух адептов Виссариона — Ткаченко и Салфетникова — в качестве подрядчиков.

Кроме того, в официальном Instagram-аккаунте регионального агентства по туризму активно рекламировали платные экскурсии в общину, которые проводили последователи Торопа. Туристы приезжали туда автобусами и платили десятки тысяч рублей ежедневно.

Так называемая «секта Виссариона» официально носит название «Церковь Последнего Завета» — это новое религиозное движение, основанное около 30 лет назад бывшим инспектором ДПС Сергеем Торопом. Адепты общины живут в собственном поселении в красноярской тайге. Последователи секты искренне считают, что их предводитель — современное воплощение Иисуса Христа.

Из материалов уголовного дела в отношении лидеров религиозного культа следует, что Сергей Тороп запрещал живущим в общине обращаться к «мирским» врачам. Действующие среди сектантов правила привели к смерти малолетнего ребенка. Кроме того, один из последователей «секты Виссариона» свел счеты с жизнью. Мужчина распродал все имущество и рассчитывал на «лучшую» жизнь в общине. После того как адепты его не приняли, решил покончить с собой.

Ранее 5-tv.ru писал, что религиовед раскрыл тайный план основателя «секты Виссариона».