«Секта Виссариона» получала десятки миллионов из бюджета Красноярского края

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Валентин Черников
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Региональные власти разными способами обогащали руководителей религиозной общины.

«Секта Виссариона» получала десятки миллионов из бюджета Красноярского края

Фото: ТАСС / Кухмарь Кирилл

Так называемую «секту Виссариона» финансировали из бюджета Красноярского края. Об этом сообщает РЕН ТВ. Как гласят выписки из расчетного счета школы «Истоки», руководитель культа Сергей Тороп (Виссарион), и его последователи получили восемь миллионов рублей только за прошлый год.

Деньги напрямую уходили «заместителю» Торопа Владимиру Ведерникову. Официально — на поддержку образовательной программы, причем весьма сомнительной. Как проанализировали эксперты, почти половина книг, которыми закупались адепты Виссариона для школьников, относились к разряду оккультных и сектантских.

Больше 25 миллионов рублей из краевого бюджета община получила и во время Универсиады. В Красноярске проходил так называемый фестиваль деревянного зодчества, для которого АО «КрасЛесИнвест» построило целый город. На самом деле деньги ушли последователям секты в виде пожертвования. Указанный «КрасЛесИнвест» отдал крупную сумму Союзу Лесопромышленников, а те наняли двух адептов Виссариона — Ткаченко и Салфетникова — в качестве подрядчиков.

Кроме того, в официальном Instagram-аккаунте регионального агентства по туризму активно рекламировали платные экскурсии в общину, которые проводили последователи Торопа. Туристы приезжали туда автобусами и платили десятки тысяч рублей ежедневно.

Так называемая «секта Виссариона» официально носит название «Церковь Последнего Завета» — это новое религиозное движение, основанное около 30 лет назад бывшим инспектором ДПС Сергеем Торопом. Адепты общины живут в собственном поселении в красноярской тайге. Последователи секты искренне считают, что их предводитель — современное воплощение Иисуса Христа.

Из материалов уголовного дела в отношении лидеров религиозного культа следует, что Сергей Тороп запрещал живущим в общине обращаться к «мирским» врачам. Действующие среди сектантов правила привели к смерти малолетнего ребенка. Кроме того, один из последователей «секты Виссариона» свел счеты с жизнью. Мужчина распродал все имущество и рассчитывал на «лучшую» жизнь в общине. После того как адепты его не приняли, решил покончить с собой.

Ранее 5-tv.ru писал, что религиовед раскрыл тайный план основателя «секты Виссариона».

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